Son Dakika: 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe yüzde 20 oranında zam yapıldı
Son dakika: 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe yüzde 20 oranında zam yapıldı. Öte yandan konutlarda herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.
Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe zam geldi. 1 Ekim'den itibaren, sanayi ve ticarethane aboneleri elektriği yüzde 20'la kullanacak.
KONUT ABONELERİNE ZAM YOK
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, konut abonelerine zam uygulanmayacak. 100 kwh tüketimde mesken abonesi için fatura bedeli 150 TL olarak aynı kalacak.
SANAYİ VE TİCARETHANELER İÇİN YÜZDE 20 ZAM
Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe ise yüzde 20 oranında zam yapıldı.
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