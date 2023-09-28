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Son Dakika: 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe yüzde 20 oranında zam yapıldı

Ekonomi Haberleri

Son dakika: 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe yüzde 20 oranında zam yapıldı. Öte yandan konutlarda herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.

Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe zam geldi. 1 Ekim'den itibaren, sanayi ve ticarethane aboneleri elektriği yüzde 20'la kullanacak.

KONUT ABONELERİNE ZAM YOK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, konut abonelerine zam uygulanmayacak. 100 kwh tüketimde mesken abonesi için fatura bedeli 150 TL olarak aynı kalacak.

SANAYİ VE TİCARETHANELER İÇİN YÜZDE 20 ZAM

Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe ise yüzde 20 oranında zam yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

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