Haberler ›› Ekonomi ›› Son Dakika: 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe yüzde 20 oranında zam yapıldı

Son Dakika: 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe yüzde 20 oranında zam yapıldı

Son dakika: 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğe yüzde 20 oranında zam yapıldı. Öte yandan konutlarda herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.