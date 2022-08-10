Son 6 Ayda Sığır Sayısı Yüzde 0,9, Manda Sayısı İse Yüzde 1,5 Oranında Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; yılın ilk 6 ayında sığır sayısı yüzde 0,9, azalırken, manda sayısı yüzde 1,5 geriledi.

TÜİK hayvansal üretim istatistiklerini yayınladı. Veriler, sığır ve manda sayısının düştüğüne işaret etti.

Manda üreticileri de ANKA haber Ajansı'na yaptıkları açıklamalarda "Yem ve diğer girdi fiyatlarındaki artışa dayanacak gücümüz kalmadı. Bir bir manda çiftliklerini kapatıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

MANDA SAYISI 183 BİNE DÜŞTÜ

TÜİK verilerine göre, büyükbaş hayvan sayısı 2022 yılı haziran ayında 17 milyon 876 bin baş oldu. Büyükbaş hayvan kategorisinde bulunan sığır sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0,9 azalarak 17 milyon 693 bin olurken, manda sayısı yüzde 1,5 azalarak 183 bine indi.

KOYUN SAYISINDA İSE ARTIŞ OLDU

Küçükbaş hayvan sayısı 2022 yılı haziran ayında 58 milyon 448 bin baş oldu. Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,1 artarak 46 milyon 123 bin baş; keçi sayısı ise yüzde 0,1 azalarak 12 milyon 325 bin baş olarak hesaplandı.