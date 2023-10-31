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Solhan Kaymakamlığı İstihdam İçin Kura Çekimi Yaptı

Solhan Kaymakamlığı bünyesinde istihdam edilecek 10 kişi, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi. İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Solhan Kaymakamlığı bünyesinde istihdam edeceği 10 destek personeli için kura çekimi yapıldı. Belediye Kültür Merkezinde yapılan kura çekiminde 10 asil ve 10 yedek isim belirlendi.