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Söke Pamuğu Avrupa Birliği Tescili Aldı

Söke Pamuğu Avrupa Birliği Tescili Aldı
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Söke pamuğunun Avrupa Birliği tescili almasının ardından bu pamuktan üretilen ürünlerin daha değerli bir şekilde satılacağını belirtti. Hisarcıklıoğlu, Söke'nin uluslararası pamuk piyasasında önemli bir aktör haline geldiğini vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Söke pamuğunun Avrupa Birliği tescili almasıyla bu pamuktan yapılan ürünlerin daha değerli satılabileceğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Söke Ticaret Odasının 50. yılı dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Aydın'ın Söke ilçesinin uluslararası pamuk piyasalarının önemli aktörü haline geldiğini, böylece Türk ekonomisine de katkı sağladığını söyledi.

Söke pamuğunun bir süre önce AB tescili aldığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Avrupa'da artık Söke pamuğu coğrafi işaret olarak Avrupalılar tarafından bilinen bir pamuk haline geldi. Nasıl Mısır pamuğundan yapılan ürünler değeri fazlaya satılıyorsa yarın inşallah Söke Ticaret Borsamızın tescil ettirdiği Söke pamuğu ile dünya piyasalarında satılacak ürünler de daha fazla değerle satılacak. Diyelim ki çorap, gömlek alıyorsunuz, Mısır pamuğundan üretilmiş deyince yüzde 50 daha fazla veriyorsunuz. Piyasada öyle. Yarın Söke pamuğu da aynı noktaya gelecek markalaşma yolunda."

Programda Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar ve Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel de yer aldı.

Hisarcıklıoğlu, Söke Ticaret Borsasında "Tescilin Yıldızları" plaket törenine de katıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Ekonomi

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