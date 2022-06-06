Söke Ovası'nda buğday bereketi - Haberler

Mevsim yağışlarının oldukça güzel gerçekleştiği Aydın'da buğday bereketi yaşanıyor. Dekarda ortalama 700 kg ile 1 ton arasında ürün alan çiftçiler, adeta verim patlaması yaşandığını belirterek mutluluklarını dile getirdiler. Son yılların en yüksek rekoltesi ile karşılaşan çiftçiler güzel bir sezonun keyfini yaşıyor.

Haziran ayının girmesi ile birlikte Aydın'da buğday hasadı başladı. Türkiye'nin en geniş ovalarından biri olan Söke'de gece gündüz devam eden hasat çalışmalarında bu yıl ekinlerin hem başak hem de saman bakımından çok iyi verime sahip olduğu belirtildi.

Çok güzel bir sezon yaşadıklarını ve beklentilerinin üzerinde ürün elde ettiklerini kaydeden bölge çiftçilerinden Mehmet Ali Güler, "Bu zor zamanlarda temel gıda maddemiz olan ekmeğin ana maddesi olan buğdayımız ülkemize milletimize hayırlı olsun. Biz çalıştık çabaladık ürettik. Çok güzel verim alladık. Allah'ım inşallah yemeye nasip eder. Dünyanın tahıl ambarı olarak bilinen Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gıda maddeleri üzerindeki etkilerini gördük. Bu yüzden kendi iç dinamiklerimizi harekete geçirecek önlemler almalıyız. Biz üretiyoruz, devletimizin de üretene destek vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Pandemi döneminde gıdanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ve bu bilinçle üretim yaptıklarını belirten çiftçiler, zaman zaman sıkıntıya düşseler de üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi