ŞOK Marketler, İlk Yarısını İyi Geçirdi: Satış Gelirleri Yüzde 4,1 Arttı

ŞOK Marketler, yılın ilk 6 ayında net satış gelirlerini geçen yıla göre reel %4,1 artırarak 118,7 milyar TL'ye çıkardı. Mağaza sayısını 11.037'ye çıkaran firma, müşteri bütçesini destekleyen kampanyalarla istikrarlı bir büyüme sergiliyor.

ŞOK Marketler, yılın ilk 6 aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirket, net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 4,1 artırarak 118,7 milyar TL'ye yükseltti. 81 ildeki mağaza sayısını 11 bin 37'ye yükselten firma, istikrarlı büyümesini sürdürdü.

ŞOK Marketler, "ŞOK Ucuz Hep Ucuz" gibi kampanyaların yanı sıra sadakat programı Win'e özel avantajlarla başta temel ihtiyaç ürünleri olmak üzere hemen tüm ürün gruplarında müşterilerinin bütçesini desteklemeye devam ediyor. Özellikle yılın ilk yarısında öne çıkan Win kampanyaları müşterilerden büyük ilgi gördü ve yüz binlerce kullanıcıya ekstra kazanç sağladı. Yerli üreticilere destek veren firma, kendi markası Amigo ile "Tarladan Sofraya" doğrudan alım modeliyle taze ve ekonomik ürünleri müşterilerine sunuyor. Amigo, kuruyemişlerden kuru meyvelere uzanan geniş ürün yelpazesiyle müşterilere uygun fiyatlı sağlıklı atıştırmalık ve çerezler sunuyor.

ŞOK Marketler, bu yıl gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri, pazarlama ve iletişim çalışmalarıyla çok sayıda ödül de kazandı. "Şok'ta Ben de Varım" projesiyle Kadın Dostu Markalar platformu tarafından "Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği" alanında Farkındalık Ödülü'ne layık görülen şirket, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde ikinci kez üst üste "Yılın İtibarlısı" seçildi. Firma, Effie Awards, Brandverse Awards ve Kristal Elma gibi pazarlama ve iletişim alanının önde gelen yarışmalarında da beş ödül kazandı.

"Kaliteyi uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturuyoruz"

2025 yılının ilk 6 aylık finansal sonuçlarını değerlendiren ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, "Zorlu koşullara rağmen yılın ilk yarısında gösterdiğimiz performanstan memnunuz. İstikrarlı büyümemizi sürdürürken her zaman olduğu gibi en kaliteli ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Yerli üretime verdiğimiz destek, kadın kooperatifleriyle yürüttüğümüz iş birlikleri ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızla topluma ve ekonomiye katkı sağlıyoruz. Ülkemizin en çok tercih edilen gıda perakendecisi olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
