Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık

Rakam verdi! İşte 2 yılda deprem bölgesi için harcanan para
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Santorini'de depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Binlerce kişinin terk ettiği adada OHAL ilanı
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Filistinliler için zorla yerinden etme planı

İsrailli bakandan skandal talimat

Şok eden analiz: Bitcoin yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliği deşifre mi oldu?

Şok eden analiz: Bitcoin yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliği deşifre mi oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coinbase direktörü Conor Grogan, Bitcoin'in (BTC) gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'ya ait olduğunu iddia ettiği cüzdanları tespit etti. Blockchain analitik platformu Arkham'ın katalogladığı "Patoshi Pattern" Bitcoin adresleri, Satoshi'nin 2014'e kadar aktif olduğunu gösteriyor. Bu keşif, kripto para dünyasının en büyük gizemlerinden birine ışık tutuyor.

Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun kimliği on yılı aşkın süredir kripto para topluluğunun en büyük tartışma konularından biri olmaya devam ediyor. Grogan'ın son analizi, bugün değeri 109 milyar doları bulan 1,1 milyon BTC'lik varlığının yanı sıra, Satoshi'nin Kanada merkezli CaVirtEx borsasıyla olan bağlantısını da ortaya koyuyor.

Kripto Para Dünyasının En Büyük Gizemi Çözülüyor Olabilir

Satoshi Nakamoto'nun son bilinen mesajı, Nisan 2011'de geliştirici Mike Hearn'a gönderdiği "Başka şeylerle uğraşıyorum. Gavin ve diğerlerinin elinde iyi durumda" mesajıydı. Bu mesajın zamanlaması, yeni baş geliştirici Gavin Andresen'in CIA'i ziyaretiyle aynı döneme denk geldi. Bu durum, kripto para topluluğunda olası bir bağlantı hakkında spekülasyonlara yol açtı.

Blockchain analitik platformu Arkham'ın çalışması sonucunda ortaya çıkan "Patoshi Pattern" Bitcoin adresleri üzerinde detaylı bir inceleme yapan Grogan, araştırmasında 24 farklı giden işlem tespit etti. Bu işlemlerin en dikkat çekici olanı, "1PYYj" ile başlayan ve Kanada merkezli CaVirtEx borsasından da Bitcoin edinmiş olan bir adrese yapıldı.

Araştırmanın en çarpıcı bulgularından biri, "1PYYj" adresinin, günümüzde 3 milyar dolar değerinde Bitcoin saklayan "12ib7" başlangıçlı bir adresle bağlantılı çıkması oldu. Bu bağlantı, söz konusu cüzdanların Satoshi veya erken dönem Bitcoin geliştiricileriyle ilişkili olabileceğine dair teorileri güçlendiriyor.

CaVirtEx'in 2016'da kripto para borsası Kraken tarafından satın alınması, konuya yeni bir boyut kazandırdı. Grogan, bu durumun Kraken'in kurucu ortağı Jesse Powell veya şirketteki diğer yetkililerin, cüzdanla ilişkili KYC (Müşterini Tanı) bilgileri korunmuşsa, Nakamoto'nun gerçek kimliğini biliyor olabilecekleri anlamına geldiğini öne sürdü.

Kraken'in resmi X hesabı bu iddialara sadece "Hepimiz Satoshi'yiz" yanıtını verdi. Hem Kraken hem de Powell, bugüne kadar Satoshi'nin kimliğini bildiklerine dair kesin bir açıklama yapmadı.

Bu araştırma aynı zamanda, 2011'de hayatını kaybeden tanınmış kriptograf ve gizlilik savunucusu Len Sassaman'ın Satoshi olabileceğine dair yaygın teorileri de zayıflatıyor. Grogan'a göre bu bulgular, Patoshi madencilik kalıbının kesinlikle Satoshi ile bağlantılı olup olmadığını belirlemek için önemli kanıtlar sunuyor ve bu coinlerin 2014'ten beri hareket etmemesi oldukça dikkat çekici.

Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Sır cinayet 4 yıl sonra çözüldü
img

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
img

Şok eden analiz: Bitcoin yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliği deşifre mi oldu?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Sergen Yalçın'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı: Acı gününde dostları yalnız bırakmadı

Sergen'i acı gününde ünlü isimler yalnız bırakmadı
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
Süper Lig ekibinin başını yakan maç! 2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar

2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağırdığı depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı

Sahneye gelen depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı

Son Dakika Haberleri

title