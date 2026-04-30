Skoda'dan yılın ilk çeyreğinde dünya geneli 271 bin 900 araç teslimatı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Skoda, Avrupa'nın en çok tercih edilen ikinci otomobil markası konumuna yükseldi.

Avrupa pazarında markanın teslimatları yılın ilk üç ayında yüzde 17,1 artışla 222 bin 500 adede ulaştı. Bu sonuçlarla genel otomotiv pazarının üzerinde bir büyüme performansı sergileyen şirket, ivmesini sürdürdü.

Ocak-mart döneminde dünya genelinde toplam 271 bin 900 araç teslim eden Skoda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 büyüme kaydetti.

Elektrikli modeller, şirketin satışlarını destekleyen ana unsurlardan olurken, markanın global ölçekteki elektrikli ve "plug-in" hibrit araç satışları, bu dönemde yüzde 71,4 artışla 63 bin 200 adet olarak gerçekleşti. Tam elektrikli araç satışları yüzde 91,9 artarak 51 bin 800 adede çıkarken, "plug-in" hibrit modellerde de yüzde 15,4 artış kaydedildi.

Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobilleri arasında şirketin yeni modellerinden Elroq ikinci, Enyaq ise beşinci sırada yer aldı. Elektrikli modellerin Avrupa'daki toplam satışlar içindeki payı yüzde 27,3 oldu.

Operasyonel performansını finansal sonuçlara da yansıtan şirketin gelirleri ilk çeyrekte yüzde 9,1 artarak 7,9 milyar avroya, faaliyet karı ise yüzde 20,9 yükselişle 660 milyon avroya çıktı. Söz konusu faaliyet karı, markanın tarihindeki en güçlü ilk çeyrek sonucu olarak kayıtlara geçti.

Şirketin satış karlılığı yüzde 8,3 seviyesine yükselirken, net nakit akışı yüzde 64,4 artışla 867 milyon avroya ulaştı.

Uluslararası pazarlarda da büyüme kaydeden markanın Hindistan'daki teslimatları yüzde 16,7 artarak 17 bin 400 adede ulaştı. Gelişen pazarlardan Fas'ta yüzde 45 ve Mısır'da yüzde 58,5 oranında satış artışı elde edildi.

Öte yandan marka, mart ayında Avrupa'da 90 bin 915 adetlik teslimat gerçekleştirerek tarihinin en yüksek aylık satış hacmine imza attı. 58 bin 500 adetlik satışla Almanya en büyük pazar olmayı sürdürürken, İngiltere, Çekya, Polonya ve Hindistan pazarlarında da güçlü büyüme dikkati çekti.