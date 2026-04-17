STK'lardan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin ortak açıklama

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin pek çok sivil toplum kuruluşu ortak bir açıklama yaptı. Saldırıların acı verici olduğu ve önlemlerin derhal alınması gerektiği vurgulandı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin ortak açıklamada bulundu.

Açıklamada, kendilerinin Türkiye'nin işçi, işveren, memur, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi ve üreticilerini temsil eden sendikalar ve meslek örgütleri oldukları belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda gerçekleştirilen silahlı saldırılar milletimizi derinden üzmüştür. Acımız çok büyüktür. Hepimizin yüreğine kor düşmüştür. Saldırılarda hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Bu saldırıların tüm boyutlarıyla araştırılıp aydınlığa kavuşturulmasını ve tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin acil bir şekilde alınmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
