Sivil toplum kuruluşlarından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı Açıklaması

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kadınların hem aile yapısının hem de ekonomik hayatın temel taşı olduklarını ifade etti.

Daha güçlü bir ekonomi ve daha sağlam bir toplumsal yapı için kadınların iş hayatında daha fazla yer almalarının önemine işaret eden Palandöken, "Bu vesileyle başta kadın esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, TESK bünyesinde 435 binden fazla kadın esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiğini bildirerek, bu güçlü potansiyelin, kadınların ticaret ve üretim hayatındaki rolünün ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Kadın girişimcilerin sayısının artmasının hem ekonomiye hem de aile işletmelerinin güçlenmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlarımızın emeği, azmi ve üretkenliği hem yerel ekonomilerin canlanmasına hem de istihdamın artmasına önemli katkı sunuyor. İş hayatında başarı gösteren kadınlarımız aynı zamanda gençlerimize girişimcilik ruhu aşılayan önemli birer rol modeldir. Bu nedenle kadın esnaf ve sanatkarlarımızın desteklenmesi, iş hayatında daha güçlü şekilde yer almalarının sağlanması ülke ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi açısından büyük önem taşıyor."

"Kadınlarımız her alanda önemli başarılara imza atıyor"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da kadınların emeğiyle, aklıyla, cesaretiyle ve sevgisiyle hayatın her alanına değer katan, toplumu ayakta tutan en büyük güç olduklarına dikkati çekti.

Aileden üretime, bilimden sanata kadar hayatın her alanında kadınların varlığının, toplumların gelişmesinin ve geleceğe güvenle yürüyebilmesinin vazgeçilmez şartı olduğunu belirten Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhuriyetimiz, kadınların toplum hayatında eşit bireyler olarak yer almasının önünü açan büyük bir dönüşümün adıdır. Bugün kadınlarımız eğitimden bilime, üretimden girişimciliğe, sanattan kamu hayatına kadar her alanda önemli başarılara imza atıyor. Bu başarılar, fırsatlar eşitlendiğinde kadınların bir toplumun geleceğini nasıl dönüştürebileceğinin en güçlü göstergesidir."

Ardıç, kadınların aklı, emeği, vizyonu ve girişimciliğinin sadece ekonomik hayatın değil, toplumun bütün alanlarının gelişmesinin de temelinde olduğuna işaret ederek, ASO olarak bu anlayışı kurumsal yapılarında ve çalışma kültürlerinde hayata geçirmeye önem verdiklerini belirtti.

ASO bünyesindeki çalışanların yarısının kadınlardan oluştuğunu ifade eden Ardıç şunları kaydetti:

"Ancak bizim için asıl önemli olan, kadınların yalnızca istihdamda değil, karar alma mekanizmalarında da güçlü şekilde yer almasıdır. Nitekim bugün gururla ifade ediyorum ki, ASO'da 9 müdürlüğün 5'inde kadın müdürlerimiz görev yapıyor. Kurumsal yönetim araştırmalarının bize gösterdiği çok açık bir gerçek var. Kadınların daha fazla yer aldığı yönetim ekiplerinde risk yönetimi güçleniyor, inovasyon artıyor ve kurumsal performans yükseliyor. Kadınların aklıyla güçlenen bir sanayi, kadınların cesaretiyle büyüyen bir ekonomi ve kadınların vizyonuyla şekillenen bir gelecek, Türkiye'nin en güçlü yarınıdır. Emeğiyle yarınlarımızı büyüten, cesaretiyle topluma ilham veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yürekten kutluyorum."

"Kadınların hayata eşit katılımı toplumsal gelişimin temel unsurlarından"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların özgür ve eşit dünyada var olabilme mücadelelerinin en önemli simgesi olduğunu belirtti.

Yıldız, kadınların eğitimden çalışma hayatına, ekonomiden karar alma mekanizmalarına kadar hayatın her alanına eşit katılımlarının, eşit haklara ve fırsatlara sahip olmalarının sürdürülebilir kalkınmanın ve toplumsal gelişimin temel unsurlarından olduğunun altını çizdi.

Eşitlik temelinde kurulan bir toplumun daha üretken, daha demokratik ve daha umut dolu bir geleceğin kapılarını aralayacağını vurgulayan Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

"Ne yazık ki günümüzde kadınlar hala şiddet, ayrımcılık, toplumsal baskılar, ücret ve fırsat eşitsizliği gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Kadınların güven içinde yaşayabildiği, emeklerinin değer gördüğü, şiddet ve ayrımcılığın olmadığı, eşit hak ve fırsatlara sahip oldukları bir toplum oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, eşit, adil ve şiddetten uzak bir gelecek diliyorum."