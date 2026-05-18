19 Mayıs Bayramı'nda STK'lardan Birlik Mesajı

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesi yaktığını ve Türk milletinin kaderini değiştirdiğini belirtti.

Gençlerin, bilim, teknoloji, üretim, girişimcilik, sanat ve spor gibi alanlarda elde ettiği başarıların Türkiye için umut olduğunu bildiren Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Dün olduğu gibi bugün de ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirmek, üretimimizi artırmak, ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak için hep birlikte çalışıyoruz. Gençlerimizin enerjisi, azmi ve vizyonu ile Türkiye'nin her alanda daha güçlü bir konuma ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar diliyorum."

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin, kurtuluş mücadelesinin en güçlü simgelerinden biri olduğuna işaret ederek, güçlü Türkiye temelinin, milli ve manevi değerlerine bağlı genç nesillerle yükseleceğini kaydetti.

Bağımsızlık mücadelesinde 19 Mayıs'ın önemine dikkati çeken Palandöken, "Aziz milletimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik ruhuyla her türlü zorluğun üstesinden gelecek güçtedir. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız da 19 Mayıs'ın, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolunda gösterdiği kararlılığın, birlik ve beraberlik ruhunun göstergesi olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet tarihi açısından 19 Mayıs'ın en önemli dönüm noktası olduğunu ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe duyduğu güvenin en güçlü ifadesi olan bu anlamlı gün, aynı zamanda gençlerimize bırakılan büyük bir sorumluluğun da simgesidir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, çağdaş, demokratik ve güçlü Türkiye idealini aynı kararlılıkla sürdüreceğine olan inancımız tamdır. Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak olan gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."