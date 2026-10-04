Sivas Ticaret Borsası seçiminde Hayrullah Karakaya 249 oyla yeniden başkan seçildi

Sivas Ticaret Borsası'nda seçim yarışı vardı. Karakaya oy çoğunluğu ile yeniden başkan seçildi.

Sivas Ticaret Borsası olağan genel kurulu bugün Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Genel kurulda yapılan seçimde yeni dönem yönetim kurulu ve başkanı da seçildi. Mevcut başkan Hayrullah Karakaya ve Harun Bozdağ ve listelerin yarıştığı seçimde 470 üyeden 409'u oy kullandı. Kullanılan oylardan 249'unu almayı başaran Karakaya yeniden başkan seçildi. Bozdağ ise 154 oy aldı. 6 oy ise geçersiz sayıldı. Gergin geçen kongrede oyların sayılması ile Bozdağ salondan ayrıldı.

Karakaya, Seçim sonuçlarının Sivas iş dünyası, tarım ve hayvancılık sektörü ile borsa camiasına hayırlı olması dileğinde bulunuldu. Karakaya yaptığı açıklamada, "Adeta bir şölen havasında sevgi ve saygı dolu bir seçim geçirdik. Üyelerimiz seçime yoğun bir ilgi gösterdi. Bir seçim olarak görmüyoruz. Bundan sonra artık paydaşlarımızla birlikte daha güzel çakışacağız. Tüm katılanlara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı