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Sivas'ta Tuzak Kurarak Keklik Yakalayanlara Yüksek Cezalar

Sivas'ın Kangal ilçesinde tuzak kurarak keklik yakalayan 2 kişiye 39 bin 492 lira para cezası verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin yasak olmasına rağmen keklik avlamaya çalıştığını tespit etti. Suçüstü yakalanan kişilere yüksek miktarda tazminat ve idari para cezası uygulandı.