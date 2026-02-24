Sivas'ta yılın ilk ayında 696 konut, 111 iş yeri satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta bu yılın ilk ayında 696 konut satıldı. Satılan konutların 289'unu ilk el satış, 407'sini ise ikinci el satış oluşturdu.

Sivas'ta ocak ayında satılan iş yeri sayısı da 111 olarak açıklandı. Satılan iş yerlerinin 53'ünü ilk el satış, 58'ini ikinci el satış oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı