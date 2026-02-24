Haberler

Sivas'ta yılın ilk ayında 696 konut, 111 iş yeri satıldı

Sivas'ta yılın ilk ayında 696 konut, 111 iş yeri satıldı
TÜİK, Sivas'ta ocak ayında satılan konut ve iş yeri istatistiklerini açıkladı. Ocak ayında 696 konut satılırken, bunların 289'u ilk el, 407'si ikinci el olarak kaydedildi. Ayrıca 111 iş yeri satışı gerçekleşti.

Sivas'ta ocak ayında satılan iş yeri sayısı da 111 olarak açıklandı. Satılan iş yerlerinin 53'ünü ilk el satış, 58'ini ikinci el satış oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

