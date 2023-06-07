Sivas'ta Ekinlerde Pas Hastalığı İncelemesi Yapıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Zara Ziraat Odası yetkilileri tarafından ekinlerde pas hastalığı incelemesi yapıldı. İlçedeki çiftçilerden gelen ihbarlar üzerine ziraat mühendisleri tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Sivas'ın Zara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Zara Ziraat Odası yetkilileri tarafından ekinlerde pas hastalığı incelemesi yapıldı.

İlçedeki çiftçilerden gelen ihbarlar üzerine ziraat mühendisleri tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, yaptığı açıklamada, "İlçemizde ilkbahar döneminde aralıksız yağan sağanak yağışlar nedeniyle tarım arazilerinde pas hastalığı baş gösterdi. Yapılan incelemelerde de pas hastalığının buğday tarlalarını tehdit niteliğinde olduğu görüldü. Acil mücadele yapılması gerekiyor." dedi.

Hastalığa yüksek nemin yol açtığını dile getiren Şimşek, "Sarı pas hastalığı zararına karşı çiftçilerimizin tedbirlerini alması ilaçla mücadeleye başlaması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.