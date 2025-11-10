Haberler

Sivas'ta 5 Farklı Ekmeklik Buğday Çeşidi Toprakla Buluşturuldu

Sivas'ta 5 Farklı Ekmeklik Buğday Çeşidi Toprakla Buluşturuldu

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile tarım enstitüleri, Zara ilçesinde geliştirilen 5 farklı ekmeklik buğday çeşidini ekerek verim değerlerini ölçmeye başladı. Çalışma, modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile tarım enstitülerince geliştirilen 5 farklı ekmeklik buğday çeşidi, Zara ilçesinde toprakla buluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün modern tarım tekniklerinin ve verim artırıcı yöntemlerin uygulanması ve yaygınlaştırılması amacıyla kent genelinde uygulamaya koyduğu proje kapsamında 5 farklı ekmeklik buğday çeşidi geliştirildi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile tarım enstitülerince geliştirilen buğday çeşitleri, ilçeye bağlı Tödürge köyünde Hüseyin Önder'e ait 20 dönümlük araziye ekildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Aydın, AA muhabirine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla yaptıkları çalışma ile henüz piyasaya satışı sunulmamış 5 farklı çeşit ekmeklik buğday tohumunun ilçedeki verim değerlerinin ölçüleceğini ifade etti.

Araştırma sonucunda en verimli çeşitleri çiftçilere dağıtacaklarını belirten Aydın, "Tarım enstitüleri ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin geliştirdiği buğday tohumlarını çiftçiyle ve toprakla buluşturduk. Neticesini hep beraber izleyip, değerlendirip, ilgili yerlere bildireceğiz. 20 dönümlük bir tarlaya 5 farklı çeşit buğday tohumunun ekimini gerçekleştirdik. Gündüzalp, Hayrıbol, Kuantum, Man 2021 ve İlir cins buğday tohumluklarını toprakla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Ekonomi
500
