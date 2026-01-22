Sivas'ta 2025'te konut satışları yüzde 29,3 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ilişkin konut satışı verilerini açıkladı.

Verilere göre 2024 yılında 8 bin 545 konutun satıldığı Sivas'ta 2025 yılında 11 bin 47 konut satıldı. Konutların bin 295'ini ipotekli satışlar 9 bin 752'sini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta 2025'te satılan 11 bin 47 konutun 4 bin 700'ini ilk el satış, 6 bin 347'sini de ikinci el satış oluşturdu.

Kentte satılan konut sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29,3 oranında arttı. - SİVAS