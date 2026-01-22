Haberler

Sivas'ta 2025'te konut satışları yüzde 29,3 oranında arttı

Sivas'ta 2025'te konut satışları yüzde 29,3 oranında arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Sivas'ta 2025 yılında 11 bin 47 konut satıldı. Bu satışların 4 bin 700'ü ilk el, 6 bin 347'si ise ikinci el konutlardan oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ilişkin konut satışı verilerini açıkladı.

Verilere göre 2024 yılında 8 bin 545 konutun satıldığı Sivas'ta 2025 yılında 11 bin 47 konut satıldı. Konutların bin 295'ini ipotekli satışlar 9 bin 752'sini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta 2025'te satılan 11 bin 47 konutun 4 bin 700'ini ilk el satış, 6 bin 347'sini de ikinci el satış oluşturdu.

Kentte satılan konut sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29,3 oranında arttı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

İsrail'e çağrı yapan YPG'nin 2 numarası öldürüldü iddiası
Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir

Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir