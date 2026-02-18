Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 37 bin 627 yolcuya hizmet verdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının Ocak ayında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

Açıklanan verilere göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda yeni yılın ilk ayında 37 bin 627 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçak trafiği 251 olarak açıklandı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan yararlanan yolcu sayısı 2026 yılının Ocak ayında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 13 oranında azaldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı