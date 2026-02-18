Haberler

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 37 bin 627 yolcuya hizmet verdi

Güncelleme:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda 2026 yılı Ocak ayında yararlanan yolcu sayısının 37 bin 627 olduğunu, uçak trafiğinin ise 251 olduğunu duyurdu. Bu yılın aynı dönemine göre yolcu sayısında yüzde 13 oranında bir azalma yaşandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının Ocak ayında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

Açıklanan verilere göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda yeni yılın ilk ayında 37 bin 627 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçak trafiği 251 olarak açıklandı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan yararlanan yolcu sayısı 2026 yılının Ocak ayında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 13 oranında azaldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
