Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 2025 Mayıs İstatistiklerini Açıkladı

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 2025 Mayıs İstatistiklerini Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın 2025 yılı Mayıs ayı uçak, yolcu ve yük istatistiklerini duyurdu. Nisan ayında iç hat yolcu trafiği 44 bin 167 olurken, 5 aylık dönemde toplam yolcu trafiği 198 bin 879'a ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın 2025 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda Nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 44 bin 167 oldu. İniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 362, dış hatlarda 4 olmak üzere toplamda 366'a ulaştı. Yük trafiği ise 288 ton oldu.

5 aylık dönemde ise Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda yolcu trafiği 198 bin 879, uçak trafiği bin 592, yük trafiği ise toplamda bin 509 ton olarak gerçekleşti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
23 yaşındaki yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket

23 yaşındaki futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun

Görüşmeler başladı bile! Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti

Ferdi Zeyrek'in yerine seçilen Besim Dutlulu'nun paylaşımı tepki çekti
Eşref Rüya sezon finali yapıyor! Demet Özdemir'e kesilen pastanın üzerindeki not dikkat çekti

Sürpriz kutlama! Pastanın üzerindeki not çok konuşulacak
İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu

İran'dan misilleme! Hastaneyi füzelerle vurdular, bilanço hayli ağır
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.