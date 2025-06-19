Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 2025 Mayıs İstatistiklerini Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın 2025 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda Nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 44 bin 167 oldu. İniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 362, dış hatlarda 4 olmak üzere toplamda 366'a ulaştı. Yük trafiği ise 288 ton oldu.

5 aylık dönemde ise Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda yolcu trafiği 198 bin 879, uçak trafiği bin 592, yük trafiği ise toplamda bin 509 ton olarak gerçekleşti. - SİVAS