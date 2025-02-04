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Şişecam ve ML System, Binalarda Temiz Enerji İçin Ortaklık Kurdu

Şişecam ve ML System, Binalarda Temiz Enerji İçin Ortaklık Kurdu
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Şişecam, Polonya merkezli ML System ile iş birliği yaparak Şişecam Charger ile Binaya Entegre Fotovoltaik (BIPV) çözümlerini geliştirdi. Bu ortaklık, çevre dostu teknolojilere yatırım yaparak sürdürülebilir mimariye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Şişecam, Polonya merkezli ML System ile iş birliği yaparak Şişecam Charger ile Binaya Entegre Fotovoltaik (BIPV) çözümlerini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, düz cam üretiminde dünyanın en büyük beş global üreticisinden biri olan Şişecam, çevre dostu teknolojilere yatırım yaparak sektördeki dönüşüme öncülük etmeyi sürdürüyor. ML System ile yapılan bu stratejik ortaklık, binalarda temiz enerji üretimini estetik tasarımla birleştirerek yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor.

BIPV teknolojileri, çatı, cephe, ışıklık ve spandrel cam gibi yapı elemanlarında hem yapı malzemesi hem de enerji üretim sistemi olarak kullanılmasını sağlıyor. Bu yenilikçi çözümler, fosil yakıt tüketimini azaltırken karbon emisyonlarını düşürerek enerji maliyetlerinde tasarruf sağlıyor. Söz konusu teknoloji aynı zamanda binaların estetik ve fonksiyonel değerini artırarak sürdürülebilir mimariye katkı sunuyor.

Şişecam, ML System ile gerçekleştirdiği bu iş birliği sayesinde mimar ve tasarımcılara yenilikçi çözümleri projelerine entegre etme fırsatı sunuyor. Türkiye'de münhasır tedarikçi olarak faaliyet gösterecek olan şirket, yenilenebilir enerji kullanımını artırarak sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamayı hedefliyor.

Şişecam ve ML System ortaklığında geliştirilen Şişecam Charger, BAU 2025 Fuarı'nda ilk kez tanıtıldı ve katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Şişecam, fuarda sürdürülebilirlik ve yenilikçi çözümlerini tanıtarak sektördeki iş ortaklarıyla güçlü iş birlikleri kurdu. Şirket, modern mimaride estetik ve işlevselliği bir araya getiren çözümlerle sektörde öncü olmaya devam edeceğini bildirdi.???????

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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