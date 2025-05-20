Şişecam, İhracatın Şampiyonları Ödüllerinde Üç Kategoride Ödül Kazandı

Şişecam, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen 7'nci İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde üç farklı kategoride "İhracat Şampiyonu" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam 2024 yılı ihracatçılarının ödüllendirildiği törende, "Düz Cam", "Cam Ev Eşyası" ve "Cam Ambalaj" kategorilerinde "En Fazla İhracat Yapan Firma" ödülünü almaya hak kazandı.

Geçen yıl 186 milyar lira düzeyinde konsolide net satış gerçekleştiren Şişecam'ın, Türkiye'den yapılan ihracatla yurt dışındaki üretim tesislerinden elde edilen satışlar dahil olmak üzere, uluslararası satışlarının, toplam konsolide satışlar içindeki payı yüzde 59 olarak kaydedildi.

Şirket, aynı yıl içinde 30 milyar lira tutarında yatırım yaparak ihracat hacmini 962 milyon dolar seviyesine çıkardı.

Şişecam, 2024 yılı boyunca 5,6 milyon ton cam, 4,6 milyon ton soda külü ve 3,8 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.