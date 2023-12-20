Şırnak Valisi Cevdet Atay Başkanlığında İdil İlçesinde Seracılığın Arttırılması ve İstihdam Alanlarının Genişletilmesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Şırnak Valisi Cevdet Atay başkanlığında İdil ilçesinde seracılığın arttırılması ve istihdam alanlarının genişletilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İdil'de, seracılık faaliyetlerinin artırılması, geliştirilmesi ve vatandaşların istihdamı ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Şırnak Valisi Cevdet Atay başkanlığında İdil ilçesinde seracılığın arttırılması ve istihdam alanlarının genişletilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sera ile ilgili düzenlenen değerlendirme toplantısı Vali Cevdet Atay başkanlığında, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Abdulhamit Başkurt ve ilgili firmaların yetkililerinin katılımıyla düzenlendi.

Toplantıda, İdil'de, seracılık faaliyetlerinin artırılması, geliştirilmesi ve vatandaşların istihdamı ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.