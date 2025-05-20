Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Nisan Ayında 34 Bin Yolcu Ağırladı

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Nisan Ayında 34 Bin Yolcu Ağırladı
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Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı, Nisan ayında 34 bin 539 yolcuya hizmet verirken, iç hat uçak trafiği 430'a, yük trafiği ise 3 bin 619 tona ulaştı. Yılın ilk 4 aylık dönemde toplam yolcu trafiği 125 bin 580 olarak kaydedildi.

Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı, Nisan ayında 34 bin 539 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2025 yılı Nisan ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre; havalimanında Nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 34 bin 539 oldu. İniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 430'a ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise Nisan ayında toplamda 3 bin 619 ton oldu.

Yılın ilk 4 ayı (Ocak, Şubat, Mart, Nisan) döneminde ise yolcu trafiği 125 bin 580, uçak trafiği 2 bin 168, yük trafiği ise bin 250 ton olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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