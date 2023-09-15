Şırnak'ın Kumçatı beldesinde üretilen Dergul tahinine coğrafi işaret tescili

Dicle Kalkınma Ajansı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Şırnak'ın Kumçatı beldesinde üretilen Dergul tahinine coğrafi işaret tescil belgesi verildiğini duyurdu.

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde üretilen "Dergul tahini"ne Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Dicle Kalkınma Ajansı, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Türk Patent Enstitüsüne "Dergul tahini"nin coğrafi tescili için yapılan başvurunun onaylandığını bildirdi.

Açıklamada, "Dergul tahini ajansımızın desteğiyle, Şırnak Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi." ifadelerine yer verildi.