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Avrupa Kriz İletişim Ağı Nabız Kontrolü 2026 anketi sonuçları yayımlandı

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Avrupa Kriz İletişim Ağı'nın anketine göre, şirketler en çok ekonomik belirsizlik ve siber saldırı kaynaklı krizler için uzmanlara danışıyor. Olumsuz medya yansımaları ilk sırada yer alırken, kriz hazırlığı yapan şirketlerin oranı yüzde 10'u geçmedi.

İş dünyasındaki siber saldırı kaynaklı krizler uzmanlara en çok danışılan başlıklar arasında yer aldı.

Kriz uzmanlarını buluşturan Avrupa Kriz İletişim Ağı (Crisis Communications Network Europe), CCNE Nabız Kontrolü 2026 anketi sonuçlarını yayımladı.

Çalışma, 19 ülkeyi temsil eden 19 kriz iletişim ajansında hizmet sunan uzmanların katılımıyla yapıldı.

Üye ajansların son 12 ayda müşterilerine sunduğu kriz yönetimi çalışmaları ve kendilerine ulaşan talepler doğrultusunda şekillenen anket, şirketlerin kriz gündemine ışık tuttu.

Buna göre, çalışmada ekonomik belirsizlik ve siber saldırı kaynaklı krizler uzmanlara en çok danışılan başlıklar arasında yer aldı.

Ankete katılan kriz uzmanlarına göre, şirketlerin kriz gündeminde dikkati çeken başlıklarda olumsuz medya yansımaları, ekonomik, siber saldırı ve iklim kaynaklı krizlere yer verildi.

Katılımcıların yüzde 79'u, kriz uzmanlarına en çok olumsuz medya yansımalarına dayalı krizlerin çözümü için ulaşırken CCNE üyesi ajanslarla çalışan şirketlerin yüzde 74'ü son 12 ayda ekonomik kriz kaynaklı krizlerle mücadele etti.

Siber saldırı kaynaklı krizler yüzde 74'le şirketlerin gündeminde üçüncü sırada yer alırken iklim krizi ve etkileri kaynaklı krizler ise yüzde 47'yle şirketlerin kriz iletişimi gündeminde yer aldı.

Ankette sürekli artan risklere rağmen şirketlerin kriz hazırlıklarına da dikkat çekilirken, krize çok iyi hazırlanan şirketlerin oranı yüzde 10'u geçemedi.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş
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