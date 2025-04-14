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Şirketi 5 milyar dolar kaybeden CEO'dan skandal savunma: Uyuyordum

Şirketi 5 milyar dolar kaybeden CEO'dan skandal savunma: Uyuyordum
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Kripto para piyasası, Mantra (OM) tokenının yaşadığı sert düşüşle sarsıldı. Mantra'nın yaklaşık 5, milyar doları bir günde buhar oldu. Şirketin CEO'su Patrick Mullin ise bu durum karşısında skandal bir açıklama yaptı. Çöküşün yaşandığı esnada uyuduğunu ve yeni uyandığını belirterek, neler olduğunu öğrenmeye çalıştığını belirtti.

Mantra (OM) tokenı, çok kısa bir süre önce yaklaşık 6,3 dolar seviyelerinden işlem görürken ani bir düşüşle 0,50 doların altına geriledi. Bu durum, tokenın yaklaşık 6 milyar dolarlık piyasa değerinin yüzde 90'ından fazlasının yalnızca bir gün içinde silinmesi anlamına geliyordu.

Mantra (OM), dün akşam saatlerinde 6,14 dolar seviyelerinde işlem görürken ilerleyen saatlerde 0,45 dolara kadar düştü. 6,12 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Mantra, 650 milyon dolara kadar geriledi. Bu gelişmeyle birlikte Mantra'nın piyasa değerinde 5,5 milyar dolarlık kayıp meydana geldi. Bu ani düşüş, bazı piyasa gözlemcileri tarafından LUNA krizinden bu yana görülen en önemli proje çöküşlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

CEO'DAN SKANDAL SAVUNMA

Milyarlarca dolarlık dev çöküşün ardından Mantra'nın CEO'sundan 'skandal' bir açıklama geldi. Şirketin CEO'su Patrick Mullin, çöküşün yaşandığı esnada uyuduğunu ve yeni uyandığını belirterek, neler olduğunu öğrenmeye çalıştığını söyledi. Bir borsada zorunlu bir likidasyon gerçekleştiğini tahmin ettiğini söyleyen Mullin, borsanın ismini vermeyeceğini çünkü henüz neden böyle yaptıklarını anlamaya çalıştıklarını söyledi.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Kripto parayla uğraşanlar sizin paralarda böyle buhar olacak. sonra ağlamayın. ona buna devlete hükümete suç atmayın. kazanırken iyi kaybedince devlet suçlu. yok öyle

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