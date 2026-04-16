Sinop'ta araç tercihi değişiyor: Motosiklet zirvede

Sinop'ta araç tercihi değişiyor: Motosiklet zirvede
Mart ayı itibarıyla Sinop'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 85 bin 917'ye ulaşırken, motosikletler toplam içindeki payları ve yeni kayıtlardaki ağırlıkları ile dikkat çekti. Motosikletler, yeni kayıtların yüzde 65'ini oluşturdu ve şehir içi ulaşımda pratik bir seçenek olarak tercih ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre Sinop'ta mart ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 85 bin 917'ye ulaşırken, motosikletlerin hem toplam içindeki payı hem de yeni kayıtlardaki ağırlığı öne çıktı.

Kentteki araçların yüzde 22,7'sini motosikletler oluşturdu. Bu oran, motosikletlerin Sinop trafiğinde ne denli yaygınlaştığını ortaya koyarken, otomobillerin ardından ikinci sıradaki yerini güçlendirdi. Traktör ve kamyonetlerin payı ise motosikletlerin gerisinde kaldı.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan 354 aracın büyük bölümünü yine motosikletler oluşturdu. Yeni kayıtların yüzde 65'i motosiklet olurken, bu oran diğer tüm taşıt türlerini açık ara geride bıraktı. Otomobiller yüzde 25,1 ile ikinci sırada kalırken, diğer araç türlerinin payı sınırlı düzeyde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre toplam taşıt kaydı 92 adet azalsa da, motosikletlerin yeni kayıtlar içindeki baskın konumu değişmedi. Bu durum, kentte bireysel ulaşım tercihlerinde motosiklet kullanımının giderek daha fazla öne çıktığını gösterdi.

Öte yandan, mart ayında bin 971 taşıtın devri yapılırken, motosikletler 250 adetle ikinci el piyasasında da önemli bir yer tuttu. Otomobillerin ardından en fazla devri yapılan taşıt türlerinden biri olan motosikletler, Sinop'taki araç hareketliliğinde belirleyici unsurlardan biri olmayı sürdürdü.

Kentte dar sokak yapısı ve yeni alternatif ulaşım yollarının yeterince hayata geçirilememesi, vatandaşları daha pratik ve ekonomik çözümlere yönlendiriyor. Özellikle şehir içi ulaşımda zaman ve maliyet avantajı sunan motosikletler, bu şartların etkisiyle giderek daha fazla tercih ediliyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
