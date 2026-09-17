Sinop’ta maralfalfa üretiminde ilk hasat yapıldı

Sinop'ta hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanması ve alternatif ürün deseninin geliştirilmesi amacıyla başlatılan "Maralfalfa Üretimi Projesi" kapsamında ilk hasat gerçekleştirildi.

Sinop İl Genel Meclisi Başkanlığının desteğiyle hazırlanan "Maralfalfa Üretimi Projesi" kapsamında Dibekli köyünde oluşturulan demonstrasyon alanında ilk hasat yapıldı.

Programda değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Murat Genc, çalışmanın Sinop'ta ilk kez uygulanan bir üretim modeli olması bakımından önem taşıdığını söyledi. Maralfalfanın özellikle hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılar sağlayabileceğini belirten Genc, ürünün kaba yem üretiminde güçlü bir alternatif olabileceğini ifade etti.

Silajlık mısırdan dekar başına ortalama 5-6 ton verim elde edildiğini aktaran Genc, maralfalfa demonstrasyon çalışmasında ise dekar başına yaklaşık 30 ton verim öngörüldüğünü kaydetti.

Genc, projenin yem maliyetlerinin azaltılmasına ve Sinop'ta alternatif ürün deseninin geliştirilmesine katkı sağlamasını temenni ederek finansman desteği sunan İl Genel Meclisi Başkanlığına teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı