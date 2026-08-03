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Sinop'ta 145 firmada 3 bin 93 ürün denetlendi: 16 ihlale 63 bin 568 TL ceza

Sinop'ta 145 firmada 3 bin 93 ürün denetlendi: 16 ihlale 63 bin 568 TL ceza
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Sinop'ta 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında fahiş fiyat artışları ve etiket denetimleri kapsamında 145 firmada 3 bin 93 ürün incelendi; 16 ihlal tespit edilirken toplam 63 bin 568 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin süreceği, vatandaşların şikayetlerini Alo 175, HFA mobil uygulaması, CİMER veya Ticaret İl Müdürlüğüne iletebilecekleri bildirildi.

Sinop'ta fahiş fiyat artışları ve yanıltıcı etiket uygulamalarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 145 firmada 3 bin 93 ürün incelendi. Denetimlerde 16 ihlal tespit edilirken, toplam 63 bin 568 TL idari para cezası uygulandı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde fahiş fiyat artışları ile fiyat etiketlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 145 firmada toplam 3 bin 93 ürün kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda 16 ihlal tespit edilerek işletmelere toplam 63 bin 568 TL idari para cezası uygulandı. Valilik açıklamasında, haksız fiyat artışları ve fiyat etiketlerinde yer verilen göstermelik indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların fahiş fiyat artışı veya yanıltıcı etiket uygulamalarıyla karşılaşmaları halinde Alo 175 Tüketici Destek Hattı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Mobil Uygulaması, CİMER veya Ticaret İl Müdürlüğüne yazılı olarak başvurabileceklerini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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