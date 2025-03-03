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Sinop'ta Bayan Kuaförlerine Zam Geldi

Sinop'ta Bayan Kuaförlerine Zam Geldi
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Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, bayan kuaförleri için güncel fiyat listesini açıkladı. Yeni fiyatlarla saç kesimi 600 TL'den, gelin saçı 10 bin TL'ye yükseldi.

Sinop'ta bayan kuaförlerinde fiyatlara zam geldi.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, bayan kuaförleri fiyat listesini güncelledi. Yeni gelen zamlarla birlikte saç kesim ücreti 600, fön 300, manikür 500, pedikür 650, dip boyası 800 ve gelin saçı 10 bin TL oldu. - SİNOP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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