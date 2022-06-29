Sinop'ta balık tezgahlarında son durum

Karadeniz'de balık avcılığı küçük teknelerle devam ediyor.

Sinop'ta trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için av yasağının başlamasının ardından tezgahlar küçük teknelerle avlanan balıklarla süsleniyor. Sabah erken saatlerinde denize açılan küçük tekne balıkçıların avladığı istavrit mezgit ve barbun tezgahlarda satışa sunuluyor. Kente balıkçılık yapan balıkçı Erdoğan Doğan Trol ve gırgır ağlarıyla avlanan tekneler için av yasağının 15 Nisan'da başladığını hatırlatarak küçük tekne balıkçılarının ise avlanmayı sürdürdüğünü söyledi.

Tersane mevkiinde balıkçılık yapan Erdoğan Doğan, "Şu anda yaz olduğu için deniz levreği, deniz çuprası, deniz somonu, iskorpit var çarpan dediğimiz balık. Satışlarımız Allah'a çok şükür iyi. İşte kurban bayramını bekliyoruz. Dışarıdan gelen vatandaşlar piyasayı biraz olsun hareketlendirirler umarım. Balık çiftlikleri ara sıra barbun, istavrit tutuyorlar. Küçük balık teknelerinden ne çıkarsa bizde burada vatandaşlarımıza sunuyoruz. Birkaç günden beri hava bozuk küçük balık tekneleri denize çıkamadılar. Çupra 120-125 TL, deniz levreği 175-180 TL, küçük levrek 135-140 TL, Çarpan 150 TL, somonumuz 70 TL" dedi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi