Sinop'ta 113 Milyon TL'lik Kırsal Kalkınma Yatırımı

Sinop'ta hayata geçirilecek 113 milyon TL'lik yatırımın 56,5 milyon TL'si hibe desteğiyle karşılanacak.

Sinop'ta Kırsal Kalkınma Hibe Sözleşmesi İmza Programı düzenlendi. Sinop Valiliği toplantı salonundaki programa Vali Mustafa Özarslan başkanlık etti.

Programda konuşan Vali Özarslan, kırsal kalkınmanın tarım ve hayvancılık üzerinden desteklenmeye devam edildiğini vurguladı. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Sinop'ta 2025 yılı için 16. etap başvurularının 24 Şubat-21 Nisan tarihleri arasında alındığını hatırlatan Özarslan, değerlendirme sonucunda 13 projenin hibe almaya hak kazandığını belirtti.

Söz konusu yatırımların 7'si arıcılık, büyükbaş hayvancılık ve meyve paketleme gibi kırsal altyapı alanlarında; 6'sı ise gıda işleme, süt ürünleri üretimi, su ürünleri işleme ve soğuk hava deposu gibi ekonomik yatırımlar alanında gerçekleştirilecek.

Toplam 113 milyon 156 bin 907 TL'lik yatırım için 56 milyon 578 bin 453 TL hibe sağlanacağını açıklayan Vali Özarslan, "Bu desteklerle kırsalda üretim ve sanayi altyapımız güçlenecek, aile işletmeleri modern ekipmanlarla donatılacak, yenilenebilir enerji ve bilişim altyapıları gibi alanlarda üretim kapasitemiz artacaktır" dedi.

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, Müdür Yardımcısı Ahmet Tam, Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ve hibe almaya hak kazanan yatırımcılar katıldı. - SİNOP