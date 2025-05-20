Sinop Havalimanı Nisan ayında 31 bin 671 yolcuya hizmet verdi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Nisan ayında Sinop Havalimanı'nda 31 bin 671 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. İç hat uçak trafiği 316 olarak kaydedilirken, toplam yük trafiği 259 ton oldu.
Sinop Havalimanı'nda Nisan ayında 31 bin 671 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 yılı Nisan ayı havalimanı istatistiklerine göre, Nisan ayında Sinop Havalimanı'nda, toplam 31 bin 671 yolcuya hizmet verildi. Nisan ayında Sinop Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 316 olduğu belirtilirken, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Nisan ayında toplamda 259 ton oldu. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi