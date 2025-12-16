Sındırgı'da 'Yerli Malı Haftası' tarhana ve keşkekle şenlendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde "Yerli Malı Haftası" Kurtuluş İlkokulunda düzenlenen renkli etkinliklerle adeta bayram havasında kutlandı. Programda, Sındırgı'nın yöresel ve şifa deposu lezzetleri arasında yer alan tarhana çorbası ile keşkek öğrencilere ikram edildi.

Yerli üretimin, tasarruf bilincinin ve bilinçli tüketimin önemine dikkat çekilen etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendi. Okul bahçesinde kurulan ikram alanında uzun kuyruklar oluşurken, öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Etkinlik boyunca yerli ürünlerin ülke ekonomisine katkısı ve yöresel değerlerin korunmasının önemi vurgulandı. Etkinliğe katılan öğrenciler, "Tarhana çorbasını çok seviyorum. Annem de evde yapıyor. Yerli ürünlerin bizim için çok önemli olduğunu öğrendik. Hepsi çok sağlıklı" diyerek mutluluklarını dile getirdi.

Okul yönetimi ve okul aile birliği yetkilileri de etkinliğin amacının, çocuklara küçük yaşta yerli malı kullanma alışkanlığı kazandırmak, tasarruf bilincini artırmak ve Sındırgı'nın kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti.

Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğin, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğü ve benzer etkinliklerin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği ifade edildi. - BALIKESİR