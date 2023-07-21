Sındırgı Belediyesi Tarafından Yapılan Yem Bitkisi Hasadı

Sındırgı Belediyesi tarafından 200 dekarlık alanda üretilen yem bitkilerinin hasadı gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle kurulan damızlık koç üretim tesisindeki hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak için yetiştirilen arpa, yulaf, buğday, fiğ gibi yem bitkilerinin hasadı yapıldı. Sındırgı Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Fatih Acar, hasadı gerçekleştirilen yem bitkilerinin damızlık koç üretim tesisinin bir yıllık ihtiyacı karşılayabilecek miktarda olduğunu belirterek, hasatla birlikte belediyenin bütçesine katkı sunduklarını vurguladı.