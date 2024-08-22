Üye Girişi
Haberler

Sincik'te Organik Geven Balı Rekoltesi Arttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde organik olarak üretilen marka tescil belgeli 'geven' balının yüksek rekoltesi üreticileri memnun etti. İlçede 2023 yılında 75 ton bal elde edilirken bu yıl ise 230 ton bal üretilmesi bekleniyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, organik olarak üretilen marka tescil belgeli "geven" balındaki yüksek rekolte üreticinin yüzünü güldürdü.

Zengin floraya sahip ilçede hemen hemen her evin bahçesinde arı kovanları bulunuyor.

19 bin kayıtlı arılı kovanın bulunduğu Sincik'te üretilen bal, hem iç piyasada hem de yurt dışında yoğun talep görüyor.

İlçede 2023 yılında 75 ton bal elde edilirken bu yıl ise 230 ton bal üretilmesi bekleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür Akar, AA muhabirine, rekoltede geçen yıla göre artış beklediklerini söyledi.

Geçen yıla göre 3 kat bal artışı beklediklerini aktaran Akar, "Yüksek rakımlı ilçemizde marka tescil belgeli geven balının bal sağımını bu yıl başlattık. Bu sene geçen yıla göre daha verimli. Rekoltesi yüksek bir yıl geçireceğiz. Üretilen balımız genelde iç piyasaya sürülmekte ama arıcılarımız talep doğrultusunda yurt dışına da gönderim sağlamaktadır." dedi.

Üreticiler memnun

İlçede 35 yıldır arıcılık yapan Mehmet Işık ise bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu belirterek, geçen yıla göre daha verimli bir sezon yakaladıklarını söyledi.

Sincik Arıcılık Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Mahmut Öztürk de ilçede tamamında balın organik olarak üretildiğini herhangi bir katkı maddesi kullanmadıklarını ifade etti.

Öztürk, verimli bir sezon geçireceklerini anlatarak, bunun üreticileri mutlu ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ekonomi Sincik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 22 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? FIFA 25 ne zaman çıkacak? FIFA 25 kaç TL? FIFA 2025 oyun çıkış tarihi ve fiyatı! Ah Leyla Vah Kerem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ah Leyla Vah Kerem filmi ne zaman, nerede çekildi? 2024 YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? Üniversite ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır? Cafer'in Çilesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cafer'in Çilesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Yüce Thor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yüce Thor filmi ne zaman, nerede çekildi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Avrupa Karşılaşmaları) TABİİ Avrupa maçları şifreli mi? CUMA HUTBESİ 23 Ağustos 2024 Bu hafta Cuma hutbesinin konusu nedir? Cuma Hutbesi PDF tam metin! 23 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 23 Ağustos günlük burç yorumu... ÖGG sınavı ne zaman? 110. Dönem ÖGG sınavı kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano maçı hangi kanalda? Beşiktaş- Lugano maçı canlı izleme linki! AHLAT NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI? Kabine Toplantısı'nın yapılacağı Ahlat nerenin ilçesi? Muğla orman yangını son durum! Muğla Yatağan orman yangını söndürüldü mü? BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? Rafa Silva ve Immobile kadroda var mı?
title