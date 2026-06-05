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Bakan Şimşek: Kalıcı fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz

Bakan Şimşek: Kalıcı fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirerek jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklığa rağmen atılan adımlarla etkilerin sınırlandığını ve kalıcı fiyat istikrarı için politikaların sürdürüleceğini açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Enflasyon mayısta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,6 gerçekleşti. Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,5 azaldı. Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüş ile yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 oldu. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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