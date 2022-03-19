Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Utku Yaşar Cüce - Ekonomi
 - Güncelleme:

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı

ÇANAKKALE - Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı. Bir hafta boyunca ücretsiz olacak ve daha sonra geçiş bedeli 200 lira olacak.

Hem tarih hem de simgelerin köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeye büyük oranda katma değer sağlayacak.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünde araç geçişleri başladı

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Ekonomi

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, Tragger, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title