Simav'ın Enerji Altyapısına 2026'ya Kadar Toplam 409 Milyon TL Yatırım

Simav Kaymakamlığında yapılan toplantıda ilçenin enerji altyapısını güçlendirecek yatırımlar istişare edildi.

Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ) Kütahya İl Müdürü Kamil Uğur Mumcu, Yatırım Yöneticisi Ramazan Söyler ve Simav İşletme Şefi Fatih Allıtekin ile bir araya geldi. Toplantıda, enerji nakil hatları, köy şebekesi elektrik hatlarının yenilenmesi, şehir merkezinde elektrik hatlarının yer altına alınması konuları ele alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Simav'ın enerji altyapısını güçlendirecek olan 2024 yılında yapılan yatırım, 90 milyon 292 bin TL, 2025 yılında tamamlanan veya tamamlanacak olan yatırım, 95 milyon TL, 2026 yılı için planlanan yatırım ise, 224 milyon TL. - KÜTAHYA