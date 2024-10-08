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Simav'da Yağlık Ayçiçeği Ekimi Artıyor

Simav'da Yağlık Ayçiçeği Ekimi Artıyor
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Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, TAKE projesi kapsamında 12 köyde toplamda 10-11 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirdi. Ekimin büyük kısmı dağıtılan tohumlarla yapıldı ve hasat verimi ortalama 250 kilogram olarak bekleniyor.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, bu yıl Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi çerçevesinde bu yıl 12 köyde toplamda 10-11 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Yağlık ayçiçeği ekiminin 7 bin 500 dekarlık kısmı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından TAKE Projesi çerçevesinde dağıtılan tohumlarla yapıldı. Hasadına başlanan yağlık ayçiçeğinde ortalama verim yaklaşık 250 kilogram olarak bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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