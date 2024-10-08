Simav'da Yağlık Ayçiçeği Ekimi Artıyor

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, bu yıl Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi çerçevesinde bu yıl 12 köyde toplamda 10-11 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Yağlık ayçiçeği ekiminin 7 bin 500 dekarlık kısmı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından TAKE Projesi çerçevesinde dağıtılan tohumlarla yapıldı. Hasadına başlanan yağlık ayçiçeğinde ortalama verim yaklaşık 250 kilogram olarak bekleniyor. - KÜTAHYA