Simav'da Mobil Ürün Takip Referans çalışmaları

Kütahya Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen 'Mobil Ürün Takip Referans Çalışmaları' çerçevesinde saha kontrolleri ve veri giriş işlemleri aralıksız sürdürülüyor.

İlçe genelinde devam eden çalışmalarla tarımsal üretime ilişkin verilerin doğru, güncel ve düzenli şekilde kayıt altına alınması hedefleniyor. Teknik ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde ürün bilgileri yerinde incelenirken, elde edilen veriler sisteme aktarılıyor.

Yetkililer, Mobil Ürün Takip Referans Çalışmaları sayesinde tarımsal üretimin izlenebilirliğinin artırılmasının ve veri tabanının daha sağlıklı hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı