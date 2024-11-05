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Simav'da Elektrik Altyapısı Yenileniyor: 115 Milyon TL Yatırım

Simav'da Elektrik Altyapısı Yenileniyor: 115 Milyon TL Yatırım
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Simav ilçesindeki 22 köyde eskiyen elektrik hatlarının yenilenmesi için 115 milyon TL'lik yatırım programı başlatıldı. 70 kilometre yeni hat çekilecek ve 2 bin 100 yeni direk dikilecek.

Simav ilçesine bağlı 22 köyde, eskiyen ve yıpranan elektrik hatlarının yenilenmesi için yatırım programı başlatıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Simav Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Toplam 115 milyon 11 bin 154 TL'lik bütçeyle başlayan bu çalışmalar, köylerimizdeki elektrik altyapısını güçlendirecek. 70 kilometre uzunluğunda yeni elektrik hattı çekilecek, 2 bin 100 adet yeni direk dikilecek. Bu yenileme çalışmaları sayesinde köylerimizdeki elektrik kaynaklı mağduriyetler sona erecek. 2024 yılı bakım ve onarım faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Bu yılın sonuna kadar çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca 2025 yılında 8 köyümüz için daha yenileme çalışmaları başlayacak. Bölgemizdeki elektrik altyapısını güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak için yapılan bu büyük yatırımın köylerimize ve Simav halkına hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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