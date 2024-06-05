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Şile'de Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlendi

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Şile Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlülüğü iş birliğiyle Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi. Öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri ürünler sergilendi.

Dünya Çevre Günü kapsamında Şile Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlülüğü iiş birliğiyle etkinlikler düzenlendi. Şile Kent Meydanı'ndaki kutlamalarda atölyeler kuruldu. Farklı okullardan öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden elde ettiği ürünleri katılımcıların beğenisine sundu. Programda müzik dinletileri ve öğrencilerinin atıklardan ürettikleri çeşitli kıyafetlerin sergilendiği mini defile yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte konuşan Şile Belediye Başkan Yardımcısı Berna Avcı, " Dünya Çevre Günü, 1972 yılında İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla 5 Haziran günü olarak kabul edilmiştir. O zamandan beri her yıl 5 Haziran'da, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanmaktadır.Şile Belediyesi olarak bizler de ilçe genelinde her türlü hassasiyetimizi ortaya koyduk. Önce Şile'nin doğal güzelliklerine, yeşiline ve kültürel değerlerine hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

"TAŞ OCAĞI İSTEMİYORUZ"

Şile Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Nabi Evren ise "Şile'nin doğal güzelliklerinin yanında çiçeklerinin ayrı bir yeri var. Şile'de 810 çeşit doğal bitki bulunuyor. 15 tanesi endemiktir.Endemik çiçekleri arasında yer alan şakayık ve kum zambağımız adına ilçemizde çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Ancak tüm bu güzelliklerin yanında elbette sorunlarımızda var. İstanbul'a olan yakınlığımızdan dolayı özellikle Agrega ihtiyacını bu bölgeden karşılamak isteye madencilerin tehditi altında, kil, kum ocakları hadi bir derece ama ilçemizde asla taş ocağı istemiyoruz. Taş Ocağının sonrasında topografyayı düzeltilmesi ne yazık ki mümkün olmuyor. Bu durum gerek üzerinde ki vasıflı orman kaybı,orman altı destekli hayvancılık,su kaynaklarımızın kaybı,çevre kirliliği,ulaşım sıkıntıları saymakla bitmeyen ve telafisi mümkün olmayacak sorunlarla karşılaşmak istemiyoruz "ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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