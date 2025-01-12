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Siirtli Kadınlar, Erkek İşini Kadın Eliyle Yeniden Yaratıyor

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Siirt'te kurslara katılan kadınlar, geleneksel el sanatı tiftik battaniyesi üretiminde önemli bir rol üstlenerek, bu alanda kendilerine yer edinmeye başladı. Proje kapsamında üretilen battaniyeler, kalitesi ve estetik görünümüyle dikkat çekiyor.

Siirt'te kadınlar, erkek işi olarak görülen battaniye üretiminde söz sahibi oldu

SİİRT - Siirt'in geleneksel el sanatı olan tiftik battaniyesi, kadınların elinde yeni bir boyut kazandı. Yüzyıllardır erkeklerin hakim olduğu bu alanda, Siirtli kadınlarda artık battaniye yapımında aktif bir rol üstleniyor.

Siirt'in tescilli battaniyesi, 'Yerel Dokumaların Ekonomik Değere Dönüştürülmesi Projesi' kapsamında açılan dokuma atölyesinde yaşatılıyor. Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Geleneksel Siirt Battaniyesi Dokumacılığı Atölyesinde bir araya gelen Siirtli kadınlar, battaniye üretiminde ustalaşarak, yerel ve ulusal pazarda kendilerine yer edinmeye başladı. Geleneksel yöntemlerle üretilen battaniyeler, hem kalitesi hem de estetik görünümüyle dikkat çekiyor.

Erkek işi olduğun için önceden çok zorlandığını fakat alıştıkça işi öğrendiğini belirten Binevş Erdoğan, 3 ayda battaniye yapımını öğrendiğini belirtti. Erdoğan; "Şuan da kurs görüyoruz. Günde bir parça bayrak, veya normal parça yapıyoruz. Hediyelik olarak isim yazıyoruz. Bir haftada çift kişilik battaniye yapıyorum. İki günde değişik motiflerden seccade yapıyorum. İşi çok sevdim. Önceden erkeklerin yaptığı bir meslekti şimdi ise kadınların başvurduğu bir meslek oldu. Kadın eli değmiş ise daha güzel ve değişik olur. Bu mesleği çok sevdim. Çok istekli bir şekilde yapıyorum. İlerleyen dönemlerde evime katkı sağlamak için bir dükkan açmak istiyorum. Değişik motiflerde battaniye, seccade veya hediyelik parçalar yapmak istiyoruz. 3 aydır kursa geliyorum. Zor yönleri de var kolay yönleri de var. Çok güzel bir meslektir. Bazen dışarıdan bakınca zor geliyor bize ama insan yapınca kolay oluyor. Bütün bayanlara öneriyorum" şeklinde konuştu.

Usta öğretici olarak kadınlara tiftik battaniyesi yapımını öğreten Mucir Evin ise "Kursiyerlerimiz çabuk öğrendiler. Yaklaşık üç aydır bayanlar burada çalışıyorlar. Günde yaklaşık bir parça bitiriyorlar. Bazen bayrak çalıştırıyoruz, bazen de farklı motifleri çalıştırıyoruz. Siirtli bütün hanımları buraya davet ediyoruz" dedi.

(STK-AKK-E)

Siirtli Kadınlar, Erkek İşini Kadın Eliyle Yeniden Yaratıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Ekonomi
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