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Siirt Valiliği 100 Aileye 3 Bin Arı Kovanı Dağıttı

10 Aralık 2023 22:46 Son Güncelleme: 22:48 Abone Ol

Siirt Valiliği, şehrin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2 milyon lira ve yüzde 50 hibe ile 100 aileye 3 bin adet boş arı kovanı dağıttı. Bu desteklerle Pervari Balı üretiminin gelişeceği ve ilin tarım ekonomisine büyük katkı sağlanacağı belirtildi.