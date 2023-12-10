Siirt Valiliği 100 Aileye 3 Bin Arı Kovanı Dağıttı
Siirt Valiliği, şehrin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2 milyon lira ve yüzde 50 hibe ile 100 aileye 3 bin adet boş arı kovanı dağıttı. Bu desteklerle Pervari Balı üretiminin gelişeceği ve ilin tarım ekonomisine büyük katkı sağlanacağı belirtildi.
Siirt Valiliği tarafından 2 milyon lira ve yüzde 50 hibe ile şehrin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak amacıyla 100 aileye 3 bin adet boş arı kovanı dağıtıldı.
Siirt Valiliğinin sosyal medya hesabında Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın ifadelerine yer verilen paylaşımda, "Bal üreticilerimize sağlanan desteklerle #PervariBalı üretiminin gelişeceğini, ilimiz tarım ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlayacaktır" denildi. - SİİRT