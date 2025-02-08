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Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu Tebrik Etti

Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu Tebrik Etti
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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Dünya Odalar Federasyonu Başkanlığına yeniden seçilen Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek tebrik etti. Kuzu, Hisarcıklıoğlu'nun uluslararası başarılarının Türkiye için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, merkezi Paris'te bulunan ve 150 ülkenin odalarını bir araya getiren Dünya Odalar Federasyonunun (WCF) Başkanlığına yeniden seçilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek tebrik etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Dünya Odalar Federasyonunun (WCF) Başkanlığına yeniden seçildi. Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, yeniden WCF Başkanlığına seçilen Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek tebriklerini iletti. Başkan Kuzu, yaptığı açıklamada, Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun uluslararası alandaki başarılı çalışmalarının Türkiye adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Hisarcıklıoğlu'nun yeniden WCF Başkanı seçilmesi, ülkemizin küresel ticaretteki gücünü ve etkinliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Kendisine bu önemli görevinde başarılar diliyor, Türk iş dünyasına katkılarının devamını temenni ediyorum" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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