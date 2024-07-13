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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, ICC Türkiye Milli Komitesi'nin Genel Kurulu'na katıldı

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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Başkan Yardımcısı Güven Kuzu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye Milli Komitesi'nin 70. Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda görüş ve önerilerin değerlendirildiği belirtildi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Başkan Yardımcısı Güven Kuzu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye Milli Komitesi'nin 70. Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Genel kurul ve yönetim kurulu toplantısını değerlendiren Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve ICC Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kuzu, toplantının son derece yararlı geçtiğini ve yapılan toplantıda görüş ve önerilerin değerlendirildiğini ifade etti. Milletlerarası Ticaret Odası'nın (ICC) yüzden fazla ülkede 45 milyon üyesi olan dünyanın en büyük iş örgütü olduğunu belirten Kuzu, TOBB çatısı altındaki ICC Türkiye Milli Komitesinin yapılan 70. Genel Kurul toplantısı sonrası çalışmalarına hızla devam edeceğini ve yapılan yönetim kurulu toplantısı ile önemli kararların alındığını dile getirdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Ticaret Ve Sanayi Odası Güven Kuzu Türkiye Siirt Ekonomi Güncel Haberler

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