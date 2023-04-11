Siirt'te yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü: Ürünlerde rekolte kırılması bekleniyor

SİİRT Siirt'te, mart ve nisan aylarında etkili olan yağmur, çiftçinin yüzünü güldürdü. Ürünlerde rekolte kırılması bekleniyor.

Ocak ve şubat aylarında kuraklık yaşanması nedeniyle ürünlerden bekleneni alamayan çiftçilerin mart ve nisan aylarında yağan yağmurlarla birlikte yüzü güldü. Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, ocak ve şubat ayında beklenen yağışların gelmediğini, şehir genelinde son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte kuraklık sorununun ortadan kalktığını söyledi. Yağışların bu şekilde devam etmesi ve özellikle nisan ayı boyunca yeterli yağışları alınması durumunda Siirt'te tarımsal kuraklık yaşanmayacağını ifade eden Günbat, mercimek, buğday, mısır, arpa gibi ürünlerin bol olacağını dile getirdi.

Günbat, "Siirt'te yağmurların kış boyu yağmadığını ve kuraklık tehlikesiyle baş başa kaldığımızı artık uykularımızın kaçtığını ifade etmiştik ama Allah'a şükürler olsun. Mümin insanların dualarıyla mart ayı boyunca yağmurlar eksik olmadı. Şimdi nisan ayına girdik. İnşallah nisan ayı boyunca da yağmurlar devam eder. Bu durum verimlilik ve kalite olarak ilimizin tarımına büyük katkı sağlar. Onun için yağmurların nisan ayı boyunca devam etmesi hatta yer altı suların çoğalması, kuru derelerin akması, suyu kesilen çeşmelerden tekrar suyun akmasını bekliyoruz" dedi.

Yağışların devam ettiğini ifade eden Günbat, "Rumi takvimine göre ayın 13'ünden itibaren nisan sayılıyor. Eğer ayın 13'ünden itibaren bir ay boyunca yağmurlar çok yağarsa ekinlere, meralara, ilimizde özellikle tarımın yanında hayvancılık çok yüksek miktarda yapılmaktadır. İlimizin büyük oranda göçerleri var. Küçükbaş, büyükbaş hayvan besliyoruz. Nisan yağmurlarının yağması meraların otlanması için ok önemlidir. Şu anda kuraklıkla ilgili kuşkularımız kalmadı. İnşallah verimlilikte de kaliteli ürün elde ederiz. Hem meyvede, fıstıklarda hem de buğday ve mercimek, arpa, mısır, pamuk gibi ürünlerde rekolte kırarız" şeklinde konuştu.