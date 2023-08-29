Siirt'te Göçerlere Nefes Projesi ile Hibe Desteği Sağlandı

Siirt'te göçer yetiştiricilerine yönelik 'Göçerlere Nefes Projesi' kapsamında hibe desteği sağlandı. Proje kapsamında 6 yetiştiriciye 513 bin lira tutarında yüzde 70 hibe ile yaşam çadırı ve güneş enerjisi paneli verildi.

Siirt Eruh Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü " Siirt'te Göçerlere Nefes Projesi" çerçevesinde 6 yetiştiriciye 513 bin lira tutarında yüzde 70 hibe ile 50 metrekare yaşam çadırı ve 200 watt güneş enerjisi paneli sistemi verildi.

Göçerlerin hayvancılık yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan Siirt yetiştiricilerinin kırsal alanda yaşam konforlarının iyileştirilmesi çerçevesinde GAP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Siirt Eruh Kaymakamlığı koordinatörlüğünde Eruh İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Siirt Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin ortaklaşa yürüttüğü GAP-Eruh göçerlere nefes projesi ile 6 yetiştiriciye 513 bin lira tutarında yüzde 70 hibe ile 50 metrekare yaşam çadırı ve 200 watt güneş enerjisi paneli sistemi verildiği belirtildi.

Programına Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Eruh Tarım ve Orman İlçe Müdürü Cumali Nas, GAP İdaresi Başkanlığı uzmanı Necmettin Cevheri, teknik elemanlar ve hayvan yetiştiricileri katıldı. - SİİRT