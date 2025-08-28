Siirt'te 50 Üreticiye Marul ve Karnabahar Fidesi Dağıtıldı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesi kapsamında Siirt'te 50 üreticiye 260 bin marul ve 25 bin karnabahar fidesi dağıtıldı. Proje, tarımsal üretimin artırılması ve düşük gelirli aile işletmelerine destek olmayı hedefliyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Arazileri'nin Etkin Kullanımı Projesi çerçevesinde 1 milyon 286 bin 250 TL bütçeli Marul ve Karnabahar Üretim Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında kentte 50 üreticiye 260 bin marul ve 25 bin karnabahar fidesi dağıtıldı.

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, ilde tarımsal üretimi geliştirmek, kullanılmayan tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bu proje ile özellikle küçük ölçekli ve gelir düzeyi düşük aile işletmelere destek olmayı hedeflediklerini belirten Şanverdi, "Dağıtımı yapılan fidelerle hem üreticimizin gelirini artırmayı hem de tarımsal üretimi çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
